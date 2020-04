Coronavirus, gli auguri di Mattarella: «Anch’io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio adesso» – Il video (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieUn videomessaggio, un altro, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vigilia di una Pasqua decisamente diversa da qualsiasi altra a memoria umana: in tempi di pandemia di Conoravirus. «Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermità a cui si affidano, e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi», dice il capo dello Stato. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermità a cui si affidano, e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Una Pasqua diversa «Quest’anno arriveremo in condizioni molto diverse dal consueto, penseremo ai numerosi nostri ... Leggi su open.online Coronavirus - la quarantena svuota le città e gli animali se ne impossessano : scimmie si tuffano in piscina

I sanitari dell'Asl Napoli 2 Nord hanno rilevato otto casi positivi al Coronavirus in una casa di riposo privata di Marano. Gli ospiti sono stati trasferiti presso i reparti ospedalieri Covid-19. Ieri ...

