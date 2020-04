Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha fatto richiesta” (Di sabato 11 aprile 2020) Non solo il braccio di ferro con il governo sulle misure restrittive, a colpi di ordinanze regionali. Ora la Lombardia avvia una nuova polemica con Roma, stavolta sulle risorse per pagare la cassa integrazione in deroga ai lavoratori fermi a causa del lockdown. “I lombardi non possono aspettare. Non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. La Regione con un accordo con il sistema bancario e sindacati garantisce le risorse per l’anticipo“, ha annunciato il governatore leghista Attilio Fontana su Facebook. Ma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha fatto sapere che “non risultano ancora richieste all’Inps da parte della Lombardia, così come invece altre Regioni” “Entro una settimana – aveva spiegato Fontana – fino a 1 milione di lombardi potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus in Lombardia : chiuse librerie e cartolerie. Fontana anticipa la cassa integrazione

