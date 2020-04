Coronavirus, Diego torna a casa e viene accolto da amici e familiari [Video] (Di sabato 11 aprile 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Sembra che l'emergenza Coronavirus sia lentamente allentando la presa in Italia, dove ha fatto un elevato numero di vittime e dove tantissime persone hanno perso i propri cari a causa del terribile virus. Domani sarà il giorno di Pasqua è c'è chi non potrà trascorrerlo con i parenti e le persone che ama per via della quarantena, e chi non potrà perchè ha perso per sempre qualcuno a lui molto caro. Ma una bella notizia riempie queste giornate che sembrano tutte uguali, un uomo, Diego Mercadante, agente penitenziario torna a casa dopo essere stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a causa del Coronavirus era intubato e incosciente. Il 47enne originario di Meledugno in Puglia sposato e papà due bambini dopo un periodo molto duro ha riaperto gli occhi, i suoi amici e colleghi avevano fatto un ... Leggi su howtodofor Coronavirus - Diego Armando Maradona chiede di tagliare il proprio stipendio

Diego - morto per coronavirus e con l'assegno per infortunio sul lavoro

