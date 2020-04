Coronavirus, Di Maio: “Le curve scendono ma non abbassiamo la guardia, oltre 30 Paesi hanno aiutato l’Italia” (Di sabato 11 aprile 2020) In Italia le curve dei contagi da Coronavirus “stanno scendendo”, ma “non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite del programma ‘Italia Sì’ su Raiuno. “In altri momenti, vedere le strade vuote in queste giornate avrebbe rappresentato sicuramente un motivo di preoccupazione: invece posso dirvi che vedere le strade vuote in questo momento, i controlli serrati della polizia, addirittura con droni ed elicotteri, posso dirvi che rappresenta una buona notizia”, ha detto il capo della diplomazia italiana, “Noi facciamo i controlli e mi dispiace se a volte ci sono lavoratori che stanno tornando o andando a lavoro e devono restare 40 minuti in coda. Ma stiamo facendo questi controlli perché c’è qualche furbo, una minima parte, ma il furbo in ... Leggi su meteoweb.eu **Coronavirus : Faraone - ‘truffatore mascherine è attivista M5S - Di Maio che dice?’**

Coronavirus - Farnesina : non ci sono mai stati contatti tra Ieffi e Di Maio

Coronavirus - Di Maio contro il Die Welt : “É un’affermazione vergognosa e inaccettabile” – VIDEO (Di sabato 11 aprile 2020) In Italia ledei contagi da“stanno scendendo”, ma “non dobbiamo assolutamente abbassare la”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite del programma ‘Italia Sì’ su Raiuno. “In altri momenti, vedere le strade vuote in queste giornate avrebbe rappresentato sicuramente un motivo di preoccupazione: invece posso dirvi che vedere le strade vuote in questo momento, i controlli serrati della polizia, addirittura con droni ed elicotteri, posso dirvi che rappresenta una buona notizia”, ha detto il capo della diplomazia italiana, “Noi facciamo i controlli e mi dispiace se a volte ci sono lavoratori che stanno tornando o andando a lavoro e devono restare 40 minuti in coda. Ma stiamo facendo questi controlli perché c’è qualche furbo, una minima parte, ma il furbo in ...

Linkiesta : Un altro discorso al paese convocato con metodo Grande Fratello e poi cancellato allo stesso modo, il decreto pubbl… - Corriere : Die Welt: «La mafia in Italia aspetta soldi da Ue». Di Maio: «Vergognoso, Berlino si dissoci» - Agenzia_Ansa : Il ministro Di Maio: 'Via al patto export per rilancio Made in Italy' Luigi Di Maio #coronavirus #ANSA #madeinitaly - OnofrioTommaso : ITALIANI ALCUNI MEDICI HANNO DICHIARATO CHE IL GOVERNO NELLE PERSONE DI LAMORGESE, CONTE, DI MAIO E SPERANZA IMPEDI… - walter63631215 : RT @AUniversale: Di Maio: 'Probabilmente il metro di distanza dovremo continuare a rispettarlo'. Bortone (conduttrice): 'Ok, ma faccia dist… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Maio Coronavirus, Di Maio: messi 750 miliardi sul tavolo, tanto continueremo a fare Rai News MORGAN, Voglio tornare a giocare a porte chiuse

E' il pensiero del capitano del Leicester Wes Morgan che, pur ammettendo di accettare tutte le restrizioni per il Coronavirus, vorrebbe tornare in campo subito anche ... dobbiamo farlo - afferma il ...

Il Giro d'Italia diventa Legend con i tanti campioni. A Pasqua si pedalerà da casa contro il coronavirus

ha detto Super Mario - Se abbiamo una coscienza al di là dei nostri egoismi ... Al via dalla propria casa, ci sarà anche il campione italiano Davide Formolo, che la quarantena da coronavirus, l’ha ...

E' il pensiero del capitano del Leicester Wes Morgan che, pur ammettendo di accettare tutte le restrizioni per il Coronavirus, vorrebbe tornare in campo subito anche ... dobbiamo farlo - afferma il ...ha detto Super Mario - Se abbiamo una coscienza al di là dei nostri egoismi ... Al via dalla propria casa, ci sarà anche il campione italiano Davide Formolo, che la quarantena da coronavirus, l’ha ...