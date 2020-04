Coronavirus, Conte lavora alla ‘fase 2’ (Di sabato 11 aprile 2020) Prima videoconferenza tra il premier Conte e la task force per la ricostruzione. Si lavora alla ‘fase 2’. ROMA – Non si ferma il lavoro a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2020 è andata in scena una videoconferenza tra il premier Conte e la task force formata per la ricostruzione dell’Italia. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto a Vittorio Colao e agli altri componenti della squadra di iniziare ad elaborare un programma per la cosiddetta ‘fase 2’. La ripresa, naturalmente, deve avvenire in condizioni di massima sicurezza e per questo si sta capendo se bisogna aspettare il 3 maggio o una riapertura può avvenire qualche giorno prima. Il premier Conte lavora alla ‘fase 2’ Il premier Conte ha chiesto al comitato tecnico-economico di presentare in tempi ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conte riunisce la task force di esperti : “Elaborare progetto per il ritorno alla normalità”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Giuseppe Conte si confronta con esperti in economia per lockdown

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Giuseppe Conte si confronta con esperti in economia per lockdown (Di sabato 11 aprile 2020) Prima videoconferenza tra il premiere la task force per la ricostruzione. Si‘fase 2’. ROMA – Non si ferma il lavoro a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2020 è andata in scena una videoconferenza tra il premiere la task force formata per la ricostruzione dell’Italia. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto a Vittorio Colao e agli altri componenti della squadra di iniziare ad elaborare un programma per la cosiddetta ‘fase 2’. La ripresa, naturalmente, deve avvenire in condizioni di massima sicurezza e per questo si sta capendo se bisogna aspettare il 3 maggio o una riapertura può avvenire qualche giorno prima. Il premier‘fase 2’ Il premierha chiesto al comitato tecnico-economico di presentare in tempi ...

lorepregliasco : L'attacco all'opposizione sul MES non mi sembra davvero all'altezza di un momento e una funzione come questa #Conte #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono ne… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - MauroBenetti6 : RT @ValterRimini: Coronavirus, #Conte: “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono nella t… - Colonnello_P85 : RT @segnanti: Mondo, aprile 2020. I leader mondiali studiano le prossime mosse contro il Coronavirus. #videografiesegnanti #fotografiesegna… -