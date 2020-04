Coronavirus, calano i nuovi morti in Spagna: 510 in 24 ore. In Usa 2.100 vittime in un giorno, mai così tante (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono più di 100mila i morti nel mondo per il Coronavirus. Quasi 1 milione e 700mila le persone colpite, secondo i dati della John Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguito da Spagna e Italia. India Il primo ministro indiano Narendra Modi ha deciso di estendere il lockdown, la cui fine è prevista attualmente per martedì. Per il momento non è ancora nota la durata della proroga. L’annuncio è arrivato dal capo del governo dello stato di Delhi, Arvind Kejriwal, e sarebbe stata decisa dopo una riunione del premier indiano con i suoi ministri. Sono 7.600 i casi di Coronavirus registrati in India e 256 le morti secondo gli ultimi dati della John Hopkins. EPA/STR – Personale delle forze dell’ordine indossano delle ... Leggi su open.online Coronavirus - in Lombardia calano contagi e decessi. Sala (Regione) : "Troppe auto verso luoghi di villeggiatura - daremo dati ai prefetti"

Coronavirus - calano i decessi e i contagiati. Oltre 30 mila i guariti

Coronavirus in Italia : superati i 30mila guariti e calano ancora i ricoveri - 570 i morti (Di sabato 11 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono più di 100mila inel mondo per il. Quasi 1 milione e 700mila le persone colpite, secondo i dati della John Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguito dae Italia. India Il primo ministro indiano Narendra Modi ha deciso di estendere il lockdown, la cui fine è prevista attualmente per martedì. Per il momento non è ancora nota la durata della proroga. L’annuncio è arrivato dal capo del governo dello stato di Delhi, Arvind Kejriwal, e sarebbe stata decisa dopo una riunione del premier indiano con i suoi ministri. Sono 7.600 i casi diregistrati in India e 256 lesecondo gli ultimi dati della John Hopkins. EPA/STR – Personale delle forze dell’ordine indossano delle ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, per il sesto giorno consecutivo calano i ricoveri in terapia intensiva. Il punto della Protezione civ… - Agenzia_Ansa : Calano i malati in terapia intensiva, è la prima volta #coronavirus #ANSA - Open_gol : I voli di linea per passeggeri sono uno dei settori più colpiti dal Coronavirus - elitagnol : #Coronavirus in #Spagna, le ultime notizie: calano ancora i morti in 24 ore, oggi la cifra più bassa dal 23 marzo… - CronacheCittadi : New post: Emergenza Coronavirus. Bollettino Spallanzani n. 71 del 11 Aprile. Calano le terapie intensive ed i conta… -