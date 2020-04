Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “2mila guariti, 619 morti” (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 11 aprile 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia. Angelo Borrelli (Screenshot Video) Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ed anche oggi è arrivato il momento di fare di nuovo il resoconto. Le rilevazioni ed i dati ufficiali continuano a preoccupare ed è per questo che bisogna … L'articolo Coronavirus, bollettino Protezione Civile: “2mila guariti, 619 morti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

In città i nuovi casi sono 262, ieri erano 127, totale 5.368. La regione Emilia Romagna vede salire il numero dei morti a +81. Sono 19.128 i positivi al Coronavirus, 451 in più rispetto a ieri, 349 le ...

CORONAVIRUS BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE / La Protezione Civile ha diramato come di consueto alle 18 il bollettino ufficiale che tiene conto dei numeri dell'emergenza sanitaria del coronavirurs. Il ...

