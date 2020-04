Coronavirus | bollettino 11 aprile | +1 996 malati | +2 079 i guariti | 619 i decessi del

Leggi su blogo

(Di sabato 11 aprile 2020) Secondo illetto oggi dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in Italia sono in tutto 100.269 idi, +1.996 rispetto alla giornata di venerdì. Le vittime, purtroppo, salgono a 19.468 (+619 rispetto a ieri). I, invece, salgono a 32.534 con un incremento di 2.079 rispetto a venerdì (+1.985nella giornata di ieri). Giù, per l’ottavo giorno consecutivo il numero di ricoveri in terapia intensiva: all’11sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Dei 100.269totali, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno rispetto a ieri) e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Borrelli: "Non possiamo abbassare la guardia"Dopo aver fornito i dati del, Borrelli ha ribadito l’importanza del rispetto delle regole in un momento in cui il controllo del ...