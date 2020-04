Coronavirus | Boccia | “Cassa integrazione? Abbiamo verificato | da Lombardia nessuna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 aprile 2020) “Fontana polemizza su tempi cassa? Noi lavoriamo ogni giorno per evitare che ci siano ulteriori polemiche e come Fontana sa siamo impegnati ogni giorno per aiutare lae le province in difficoltà.controllato questa mattina e all’Inps la richiesta dellanon è mai arrivata. Sono arrivate fino a oggi le richieste di Molise, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Il governo l’ha già messa a disposizione, entro fine aprile tutti avranno a disposizione le risorse”, così Francesco, ministro per gli affari regionali e le autonomie, durante il volo dell’Aeronautica Militare che porta infermieri di tutta Italia a Bergamo per aiutare contro l’emergenza, rispondendo a quanto detto in un video su facebook dal governatore Attilio Fontana, che ha annunciato ...