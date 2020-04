Coronavirus: assessore Rizzoli, ‘anticipo cig Lombardia atto fiducia verso imprese' (Di sabato 11 aprile 2020) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - “L'anticipazione sociale della cassa integrazione si pone come rimedio a un complesso iter di autorizzazione della cassa integrazione ed è un atto di fiducia verso la nostra gente". Lo afferma l'assessore al Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli, commentando la promozione del Fondo per l'anticipazione sociale della cassa integrazione della Regione. "La spinta impressa dalla Lombardia alla Convenzione nazionale sull'Anticipazione sociale - prosegue Rizzoli - ha proprio questo obiettivo: fidarsi delle aziende lombarde che hanno presentato domanda di cassa integrazione, anche quella ordinaria di competenza dell'Inps, e agevolare l'attuazione della Convenzione con la promozione del Fondo a garanzia degli anticipi erogati dalle banche". Rizzoli sottolinea che “è vero che le banche hanno aderito al 94% alla convenzione ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : assessore Istruzione - 'Sicilia prima regione Sud per classi virtuali'

