Coronavirus, Arcuri: non fate sciocchezze a Pasqua. L’emergenza sarà alle nostre spalle solo col vaccino (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, il commissario Domenico Arcuri spegne le speranze di chi, tra meteo e tanto annunciata fase 2, già immaginava un prossimo ritorno alla normalità. Niente da fare, ammonisce Arcuri nel punto stampa nella sede del Dipartimento di Protezione civile: l’emergenza sarà alle nostre spalle solo quando ci sarà un vaccino. Anzi, di più: «Voglio cominciare rivolgendo un appello ancora più accorato – ribadisce il commissario straordinario – : per Pasqua e Pasquetta non fate sciocchezze. Usate il vostro senso di responsabilità: il virus non è sconfitto». Coronavirus, Arcuri spegne le speranze sul ritorno alla normalità a breve Certo, deve riconoscere anche Arcuri confermando quanto indicato in questi giorni dagli esperti dell’Iss, «siamo sulla buona strada . ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - Arcuri : «Vietato sbagliare i tempi della ripartenza»

Coronavirus - Arcuri : ”L’emergenza finirà solo se si trova vaccino”

Coronavirus - parla Arcuri : “La fine è ancora lontana” – VIDEO (Di sabato 11 aprile 2020), il commissario Domenicospegne le speranze di chi, tra meteo e tanto annunciata fase 2, già immaginava un prossimo ritorno alla normalità. Niente da fare, ammoniscenel punto stampa nella sede del Dipartimento di Protezione civile: l’emergenza saràspsolo quando ci sarà un vaccino. Anzi, di più: «Voglio cominciare rivolgendo un appello ancora più accorato – ribadisce il commissario straordinario – : pere Pasquetta non. Usate il vostro senso di responsabilità: il virus non è sconfitto».spegne le speranze sul ritorno alla normalità a breve Certo, deve riconoscere ancheconfermando quanto indicato in questi giorni dagli esperti dell’Iss, «siamo sulla buona strada . ...

SkyTG24 : 'Fin quando non ci sarà un #vaccino il solo antidoto per combattere l'emergenza #coronavirus siamo noi stessi e i n… - repubblica : Coronavirus in Italia: Arcuri: 'L'unico antidoto al virus ora sono i nostri comportamenti' [aggiornamento delle 14:… - TgLa7 : #Coronavirus: Arcuri,fine emergenza solo con vaccino. Commissario, non possiamo sbagliare i tempi uscita dalla fase 1 - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, Arcuri: non fate sciocchezze a Pasqua. L’emergenza sarà alle nostre spalle solo col vaccino - ivanasca : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Arcuri: “Virus non è sconfitto, fine emergenza solo con vaccino. Mascherine? Fronteggeremo tentativi di s… -