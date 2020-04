Coronavirus, allarme da Castiglione d’Adda: “Ci sono nuovi casi e cittadini che dopo 50 giorni risultano ancora positivi” (Di sabato 11 aprile 2020) A Castiglione D’Adda, comune del lodigiano, tra i primi a registrare casi infezione da Covid 19 e dichiarato zona rossa insieme a un’altra decina di paesi confinanti, sono stati registrati cinque nuovi casi di contagio la scorsa settimana e diversi cittadini che a 50 giorni dal tampone risultano ancora positivi. A raccontarlo all’Adnkronos il sindaco Costantino Pesatori. “In queste settimane – sottolinea il sindaco – la nostra parte come comunità l’abbiamo fatta, ora la gente comincia ad essere oltre che un po’ stufa anche preoccupata per la ripresa, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. I cinque nuovi casi della scorsa settimana e i cittadini che a distanza di 50 giorni risultano ancora positivi ci preoccupano. Si tratta, infatti – spiega il primo cittadino di Castiglione D’Adda – non solo di ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - dimezzati i ricoveri per infarto. “Necessario lanciare un allarme - il tasso di mortalità è tre volte superiore a quello del Covid-19” : il cardiologo a TPI

Coronavirus - l’allarme della Lamorgese : «Pericolo gravi tensioni e opportunità per il crimine»

Coronavirus - l’allarme del ministro Lamorgese : “Rischio di infiltrazioni estremiste” (Di sabato 11 aprile 2020) AD’Adda, comune del lodigiano, tra i primi a registrareinfezione da Covid 19 e dichiarato zona rossa insieme a un’altra decina di paesi confinanti,stati registrati cinquedi contagio la scorsa settimana e diversiche a 50 giorni dal tampone risultano ancora positivi. A raccontarlo all’Adnkronos il sindaco Costantino Pesatori. “In queste settimane – sottolinea il sindaco – la nostra parte come comunità l’abbiamo fatta, ora la gente comincia ad essere oltre che un po’ stufa anche preoccupata per la ripresa, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. I cinquedella scorsa settimana e iche a distanza di 50 giorni risultano ancora positivi ci preoccupano. Si tratta, infatti – spiega il primo cittadino diD’Adda – non solo di ...

LaStampa : I veri numeri del coronavirus: svolta in Lombardia, ma il Piemonte esplode. Allarme nell’Alessandrino: 190% dei mor… - EnricoLetta : Il grido d’allarme ai tedeschi del più tedesco dei media tedeschi. Bello e immagino per loro non semplice in questo… - repubblica : Coronavirus, Lamorgese lancia l'allarme: 'Rischio di tensioni e di focolai estremisti' [aggiornamento delle 15:02] - 300Italia : RT @Filomen30847137: Per questi non sono previsti droni, vero? #GovernodellaVergogna Ondata di barconi verso l’Italia, allarme coronavirus… - paolodeluca72 : @PecoraroScanio @MarevivoOnlus @3filetti @edoannucci @leti_palmisano @AGRAPRESS @Italiaambiente @NapoliToday… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme 50enni. Sanguinetti: «I più a rischio nel lungo periodo, cresce tendenza contagi» Il Messaggero Salute Decreto Liquidità bocciato dalle categorie. Chiaro il messaggio: «Credito immediato senza burocrazia»

Le misure del Governo per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19 «sembrano il più classico degli scherzi ... E si tratta ...

Unicef e i carabinieri si mobilitano per dare ai bambini di due istituti aversani omogeneizzati, pannolini e uova di Pasqua

A lanciare il grido di allarme era stata Emilia Narciso, delegata Unicef per la Campania per l’emergenza Coronavirus. A sua volta aveva raccolto la richiesta di aiuto da due scuole di Aversa: l’istitu ...

Le misure del Governo per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19 «sembrano il più classico degli scherzi ... E si tratta ...A lanciare il grido di allarme era stata Emilia Narciso, delegata Unicef per la Campania per l’emergenza Coronavirus. A sua volta aveva raccolto la richiesta di aiuto da due scuole di Aversa: l’istitu ...