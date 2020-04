Coronavirus, 98.273 contagi e 18.849 morti in Italia: raddoppiano i casi a Milano – DIRETTA (Di sabato 11 aprile 2020) Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti … L'articolo Coronavirus, 98.273 contagi e 18.849 morti in Italia: raddoppiano i casi a Milano – DIRETTA proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - in Lombardia 273 morti in un giorno. Aumentano i positivi (+1.544) e i ricoverati. Ma scendono i pazienti in terapia intensiva

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Lombardia 1544 positivi e 273 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus Lombardia, oltre 10500 vittime

In Lombardia le persone decedute risultate positive al coronavirus sono 10.511, in aumento di 273 rispetto a ieri. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in ...

Ancora una lieve frenata nel numero dei contagi e dei decessi

Lieve frenata all'incremento dei casi totali di coronavirus in Italia ... comprendente il totale dei positivi (98.273), quello dei guariti (30.455) e quello dei deceduti (18.849). È questo il primo ...

