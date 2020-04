Coronavirus | 98 273 contagi e 18 849 morti in Italia | bollettino Lombardia – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 98.273 (+1.396, +1,4%) • Deceduti: 18.849 (+570,… - rtl1025 : ?? Sono 30.455 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.985 in più di ieri. 98.273 è il numero di contagiati,… - Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - RavazzaniGuido : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Lombardia: ??+273 morti ??+1.544 casi attivi ?? -28 in terapia intensiva ??+9.977 tamponi ??+… - djsabbs : Ahh dunque, fase 2? Ma di cosa stiamo parlando? Coronavirus Lombardia, i dati di sabato 11 aprile: 57.592 positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 273 Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, in Lombardia altri 273 morti e tornano a crescere i contagi. Calano i ricoveri in Rianimazione. In provincia di Pavia 86 nuovi casi

I dati non ancora sono stabili». Lo ha detto ancora una volta l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus.

Coronavirus, in Lombardia leggero peggioramento. Gallera: “Non è finita”

Il dato complessivo della gente che in Lombardia è guarita dal Coronavirus o è comunque stata dimessa dagli ospedali sale a quota 33.881. Crescono anche le vittime, che salgono a quota 10.511.

I dati non ancora sono stabili». Lo ha detto ancora una volta l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nel corso della diretta Facebook per fare il punto quotidiano sull’emergenza coronavirus.Il dato complessivo della gente che in Lombardia è guarita dal Coronavirus o è comunque stata dimessa dagli ospedali sale a quota 33.881. Crescono anche le vittime, che salgono a quota 10.511.