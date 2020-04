Coronavirus | 619 morti e altri 4 694 casi | in Italia 100mila persone malate di Covid-19

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 100.269 (+1.996, +2%) • Deceduti: 19.468 (+619, +3,… - repubblica : ?? Coronavirus, Prot. Civile: superata quota 100mila positivi. Nelle 24 ore 1.996 malati in piu' (ieri 1.396), morti… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi aumentano di 1.996 rispetto a ieri. Incremento delle vittime di 619. Calano ancora terapie… - Pippo_Moscuzza : #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID19 in Italia, i dati e la mappa 11/4/20 casi totali da inizio epidemia 152.27… - Versiliatoday : Coronavirus in Italia, superati i 100mila contagi: oggi 1.996 nuovi casi e 619 morti - -

Coronavirus 619 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus 619