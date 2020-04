Coronavirus 4694 nuovi positivi e oltre 600 morti, la pandemia non si arresta | ecco tutti i dati (Di sabato 11 aprile 2020) La consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli mostra progressi sotto tutti gli aspetti. Il trend su guariti e numero di decessi segue la linea degli ultimi giorni. Scende ancora il numero di ricoverati in terapia intensiva. I malati sono 100.269, aumento di 1.996 Vigilia di Pasquetta e consueta conferenza stampa alla quale ha preso parte … L'articolo Coronavirus 4694 nuovi positivi e oltre 600 morti, la pandemia non si arresta ecco tutti i dati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 11 aprile 2020) La consueta conferenza stampa di Angelo Borrelli mostra progressi sotto tutti gli aspetti. Il trend su guariti e numero di decessi segue la linea degli ultimi giorni. Scende ancora il numero di ricoverati in terapia intensiva. I malati sono 100.269, aumento di 1.996 Vigilia di Pasquetta e consueta conferenza stampa alla quale ha preso parte … L'articolo600, lanon situtti i dati proviene da www.meteoweek.com.

Grosseto – Sale a sorpresa il dato dei nuovi contagiati con ben 4694 nuovi casi che fa sfondare quota ... significato che l'aumento dei tamponi ha coinciso con i nuovi affetti da coronavirus che però ...

