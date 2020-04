Coronavirus: 12 morti a Caronno, arrivano i saturimetri per medici e famiglie (Di sabato 11 aprile 2020) Altri due decessi a Caronno portano i morti a 12. Un numero che fa di questo comune quello più colpito dopo Saronno: un paese che, fra l’altro, si era subito rivelato un focolaio col più alto numero di contagiati nel Varesotto all’inizio dell’epidemia. Entrambe le persone decedute erano anziane e con patologie pregresse che si … L'articolo Coronavirus: 12 morti a Caronno, arrivano i saturimetri per medici e famiglie proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus : In Sicilia 2.001 positivi - 209 guariti e 154 morti (2)

Coronavirus : In Sicilia 2.001 positivi - 209 guariti e 154 morti

Altri due decessi a Caronno portano i morti a 12. Un numero che fa di questo comune quello più colpito dopo Saronno ... Caro lettore, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 abbiamo subito un pesante ...

Coronavirus, trend dei contagi in aumento e 619 morti in un giorno

“Il trend di crescita dei contagi mostra oggi un incremento sul valore totale di 4.694 nuove persone contagiate rispetto a ieri” che porta il totale a 152.271, compresi i morti e i guariti. Lo ...

Altri due decessi a Caronno portano i morti a 12. Un numero che fa di questo comune quello più colpito dopo Saronno ... Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza Covid-19 abbiamo subito un pesante ...

"Il trend di crescita dei contagi mostra oggi un incremento sul valore totale di 4.694 nuove persone contagiate rispetto a ieri" che porta il totale a 152.271, compresi i morti e i guariti.