Con il coronavirus in Cina crolla il trasporto pubblico | tutti si muovono in auto privata

borghi_claudio : Perché nello spot di canale5 contro le fake news c'è indicato come fake lo sbarco di migranti con coronavirus? - Agenzia_Ansa : Conte: 'Salvini e Meloni mentono sull'attivazione del Mes. Fondo istituito nel 2012. Noi non lavoriamo con favore d… - lucianonobili : In piena tempesta #coronavirus, in piena crisi economica, con le imprese chiuse e il no a riaperture, con la cassa… - BOULETJacqueli1 : RT @RadioSavana: La situazione sta scappando di mano. Prende il sole sulla spiaggia di Mondello (Palermo) e intervengono i Carabinieri, con… - alexium_alessio : RT @GiuseppePalma78: ?????? Il documento dell'Eurogruppo (con tanto di contenuti) e le balle di #Conte sul #MES. Articolo a firma mia e di… -

Con coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Con coronavirus