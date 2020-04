Come si adegueranno gli Usa e il Messico all’accordo sul petrolio? (Di sabato 11 aprile 2020) Brent e Wti sono in volo dopo l’accordo raggiunto da Russia e Arabia Saudita nel contesto del cartello allargato Opec Plus, che vede Mosca sedere a fianco della tradizionale lobby dei produttori di greggio. Mosca e Riad hanno concordato di sforbiciare di quasi un quarto la l’offerta aggregata di greggio dei membri dell’accordo: meno quattro milioni di barili al giorni i sauditi meno 2,3 milioni i russi, meno 23% tutti gli altri componenti del cartello. La conferenza telematica tra i dirigenti dei ministeri energetici dei Paesi membri ha imposto di fatto un armistizio alla guerra del petrolio in atto da diverse settimane, che ha reso estremamente turbolenti i mercati internazionali. Mosca e Riad si sono fronteggiate a colpi di aumenti dell’offerta, e a essere messi in difficoltà sono stati soprattutto gli Stati Uniti. ... Leggi su it.insideover (Di sabato 11 aprile 2020) Brent e Wti sono in volo dopo l’accordo raggiunto da Russia e Arabia Saudita nel contesto del cartello allargato Opec Plus, che vede Mosca sedere a fianco della tradizionale lobby dei produttori di greggio. Mosca e Riad hanno concordato di sforbiciare di quasi un quarto la l’offerta aggregata di greggio dei membri dell’accordo: meno quattro milioni di barili al giorni i sauditi meno 2,3 milioni i russi, meno 23% tutti gli altri componenti del cartello. La conferenza telematica tra i dirigenti dei ministeri energetici dei Paesi membri ha imposto di fatto un armistizio alla guerra delin atto da diverse settimane, che ha reso estremamente turbolenti i mercati internazionali. Mosca e Riad si sono fronteggiate a colpi di aumenti dell’offerta, e a essere messi in difficoltà sono stati soprattutto gli Stati Uniti. ...

f64klicso : @antoniopolito1 Più che altro succederà che, come da tradizione, si accorderanno Francia e Germania e gli altri si adegueranno. - erreelleci : @ciemmeelle @antoniopolito1 Più semplicemente ha fatto, come tutti, i suoi interessi Ed essendo i francesi più inte… - GervasioHya : @HuffPostItalia Ma va! nessuno se n'era accorto e i sindacati maggiori si adegueranno con le volontà di confindus… - solcapano : 'Esci dalla massa, diventa povero.' 'Non sarà la vecchia povertà, non più come emarginazione, ma come scelta esteti… - MichaelRooster : Ma in tutto questo, la #Azzolina che ha detto?? Che faranno a scuola?? Riapre? Quando? Adegueranno le scuole x gara… -

Ultime Notizie dalla rete : Come adegueranno #WSICall Marconi (CheBanca!): “Digitale, banche tradizionali si adegueranno”. Presto “fase 2” per cf e clienti Wall Street Italia Per la riabilitazione, pronti 32 posti a Brissago e 26 a Novaggio

L’attività riabilitativa per i pazienti ex-covid si svolge prevalentemente in camera per diminuire ulteriormente il rischio di un possibile contagio tra pazienti come pure tra il ... le due strutture ...

Saints Row 5: Volition conferma di essere al lavoro sul gioco

Vi ricordiamo infatti che l'E3 2020 è stato cancellato e che sono diversi i publisher che non si adegueranno con degli eventi digitali, aspettando che la situazione torni alla normalità per presentare ...

L’attività riabilitativa per i pazienti ex-covid si svolge prevalentemente in camera per diminuire ulteriormente il rischio di un possibile contagio tra pazienti come pure tra il ... le due strutture ...Vi ricordiamo infatti che l'E3 2020 è stato cancellato e che sono diversi i publisher che non si adegueranno con degli eventi digitali, aspettando che la situazione torni alla normalità per presentare ...