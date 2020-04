Classifica morti coronavirus nel mondo: Italia seconda dietro agli USA con oltre 19000 decessi (Di sabato 11 aprile 2020) L’Italia è diventata il primo Paese al mondo per numero di morti a causa del coronavirus. Il nostro Paese ha così superato la Cina, Nazione dove è nata questa pandemia. Di seguito la Classifica dei 10 Paesi col maggior nimero di morti per coronavirus. Classifica NAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DI morti PER coronavirus (11 aprile): 1. USA 19.6662. Italia 19.468 3. Spagna 16.353 4. Francia 13.197 5. Gran Bretagna 9.875 6. Iran 4.357 7. Belgio 3.346 8. Cina 3.339 9. Germania 2.736 10. Paesi Bassi 2.643 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

Classifica morti coronavirus nel mondo : Italia prima davanti agli USA con oltre 18000 decessi

Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di sabato 11 aprile 2020) L’è diventata il primo Paese alper numero dia causa del. Il nostro Paese ha così superato la Cina, Nazione dove è nata questa pandemia. Di seguito ladei 10 Paesi col maggior nimero diperNAZIONI CON MAGGIOR NUMERO DIPER(11 aprile): 1. USA 19.6662.19.468 3. Spagna 16.353 4. Francia 13.197 5. Gran Bretagna 9.875 6. Iran 4.357 7. Belgio 3.346 8. Cina 3.339 9. Germania 2.736 10. Paesi Bassi 2.643 stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

HerberMax : Oltre 19’000 morti e mezzo milione di contagi. Gli #USA sorpassano l’Italia nella triste classifica delle vittime d… - infoitinterno : Coronavirus, la classifica dei Paesi con più morti a fine emergenza: dov'è l'Italia - number1719 : @repubblica Negli ultimi 20 anni sono morti in media 1000 lavoratori all'anno, non voglio una classifica del dolore… - AgenziaOpinione : - doriananera : @Noiconsalvini Questa l'invidia xché in DITTATURA VOLEVATE METTETECI VOI QUESTO GOVERNO STA LAVORANDO BENE X LA SIT… -