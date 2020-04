Classifica contagi coronavirus nel mondo: contagi, morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna (Di sabato 11 aprile 2020) L’emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI ALL’11APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 506.008 (19.666 morti) 2. Spagna 161.852 (16.353 morti) 3. Italia 152.271 (19.468 morti) 4. Francia 124.869 (13.197 morti) 5. Germania 122.855 (2736 morti) 6. Cina 81.953 (3339 morti) 7. Gran Bretagna 78.991 (9875 morti) 8. Iran 70.029 (4357 morti) 9. Turchia 47.029 (1006 morti) 10. Belgio 28.018 ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 1.699.632 contagi nel mondo - gli USA in vetta nella classifica con più malati - Italia terza

