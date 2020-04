Che Tempo Che Fa a Pasqua con Fabio Fazio tra Coronavirus | Nobel e Tiziano Ferro

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 11 aprile 2020) CheChe Fa la puntata dicondomenica 12 aprile su Rai 2 alle 19:40 e alle 21 Gli ospiti di: Nek,, David Sassoli e due premiin esclusiva Quest’annonon si ferma percomplice l’emergenzae la necessità di continuare e informare e in parte intrattenere il pubblico Rai. Così domenica 12 aprile CheChe Fa sarà in onda sempre con il doppio spazio di Cheche Farà delle 19:40 e il classico Cheche Fa. In studio domenica 12 aprile con, Filippa Lagerback e gli ospiti fissi Gigi Marzullo, il Mago Forrest, Nino Frassica, senza dimenticare Luciana Littizzetto con i suoi momenti comici (qui quello di settimana scorsa), cui per questa puntatale si aggiungeranno Ale e Franz e Raul Cremona. Tutte le clip sono sempre disponibili sul sito di ...