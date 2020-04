“Che bello Ronaldo che si allena! Ci sono favoritismi Lui ha potuto | noi no” | l’attacco

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 11 aprile 2020) Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione alla Lazio, ha ribadito la posizione del club biancoceleste riguardo alla ripresa degli allenamenti. Intervenuto a ‘Radiosei’, non ha lesinato attacchi a Cristiano: “La posizione della Lazio è stata sempre a favore della ripresa del campionato, fatta in sicurezza, e il fatto che probabilmente si riparta è una vittoria. Proprio nel giorno in cui Conte ha stabilito a dopo il 3 maggio un’eventuale ripresa, tutti hanno detto che gli allenamenti ripartiranno il 4 maggio. L’impressione è che ci sia stato un po’ di favoritismo. Mi riferisco ai giocatori all’estero, che avranno la possibilità di rientrare e riprendere gli allenamenti come i giocatori della Lazio. Però con una differenza, quelli biancocelestirimasti a casa, dal Portogallo invece ho ...