Caterina Balivo a Italia Si | “Speriamo di rivederci” Vieni da me slitta?

Leggi su lanostratv

(Di sabato 11 aprile 2020)interviene aSi con il suo augurio ai telespettatori: “Speriamo di rivederci presto” Pochi minuti fa Marco Liorni ha mandato in onda aSi un video in cui i conduttori delle reti Rai intervengono ad augurare una buona e serena Pasqua ai telespettatorini. Tra questi c’è anche la bella, che, in maglietta variopinta e con un filo di trucco, augura, senza troppe parole, il meglio per queste festività pasquali segnate dall’emergenza coronavirus: Buona Pasqua a tutti e speriamo di rivederci presto, ciao dada me,dovrà aspettare maggio per tornare in onda? Secondo le indiscrezioni pubblicate da TvBlog, prossimamente La vita indiretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano potrebbe perdere la prima parte della trasmissione, cioè quella che, fino a poco tempo ...