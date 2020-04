Canoa velocità | tutti i giovani da seguire in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 Irene

Leggi su oasport

(Di sabato 11 aprile 2020) Le cancellazioni a causa del Coronavirus hanno praticamente fatto saltare l’intera stagione della dellavelocità, dato che i Campionati Mondialispecialità non olimpiche di Szeged, in Ungheria, potrebbero essere l’unico evento internazionale del 2020, essendo stati posticipati a settembre. L’occasione è propizia per dare uno sguardo alle categorie junior ed under 23 dell’Italia, per capire qualipotranno ancora crescere indi. UNDER 23 Matteo Cavessago e Luca Boscolo Meneguolo molto probabilmente daranno luogo in futuro ad aspre battaglie con Burgo/Beccaro nel K2 1000, dato che lo scorso anno hanno confermando la loro crescita a livello internazionale con il quarto posto iridato di categoria, mentre sono da osservare Mattia Alfonsi e Davide Cestra nel C2 1000 (ma hanno fatto bene anche nel C2 500), e ...