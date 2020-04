“Campania Insieme” | musica e cultura in streaming su Facebook

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Campania Insieme” è il titolo della maratona della, dell’arte, della, del teatro e dell’intrattenimento che lunedì 13 aprile, nel giorno di Pasquetta, sarà trasmessa sulla paginaistituzionale della Regione Campania. Otto ore di visite virtuali ai musei, interviste, spezzoni di festival, contenuti inediti e performance artistiche accompagneranno una giornata per sensibilizzare sulla raccolta fondi della Regione Campania per l’acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie in prima linea nella lotta contro l’epidemia. Per le donazioni, la Regione Campania ha predisposto un conto corrente, IBAN: IT38V0306903496100000046030, con causale “COVID-19 DONAZIONE”. Dalle 15 alle 17 si inizierà con l’orchestra dei ragazzi ...