Calciomercato Torino | Montipò | «C’è stato ben poco Voglio restare qui»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 aprile 2020) Lorenzo Montipò parla della trattativa che poteva portarlo al: ecco le parole del portiere del Benevento sulla questione Lorenzo Montipò, portiere del Benevento, ha parlato dellla trattativa con il: ecco le sua parole in diretta Instagram con Ottochannel. MONTIPO‘ – «Di effettivo c’è semprebenanche perché io non ho mai dato la disponibilità ad andar via. Ho sempre volutoal Benevento e questo vale anche per la prossima estate. La mia intenzione è giocare in serie A con questa maglia, visto che in questi giorni se ne è parlato di nuovo sui siti.qui». Leggi su Calcionews24.com