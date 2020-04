BUONA PASQUA 2020 | AUGURI Frasi e aforismi | Che sia l' occasione per ricominciare

(Di sabato 11 aprile 2020): messaggi utili per WhatsApp e Facebook in vista di questa domenica speciale della resurrezione di Cristo

MinisteroSalute : Buona Pasqua a tutti. #resistiamoinsieme (grazie a @GassmanGassmann) - teatrolafenice : ?? «È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce. Il futuro entra in noi molto prima c… - robersperanza : Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasq… - bolognainside : RT @bolognainside: 11 aprile 2020 - Buona Pasqua #Bologna #Italy Bologna ai tempi del coronavirus #Iorestoacasa - elcaia71 : @federica_n90 @robersperanza Esatto...ormai la vostra credibilità è a zero. Uno governo serio avrebbe già messo in… -

Ultime Notizie dalla rete : BUONA PASQUA

I play-off e i play-out si giocheranno col criterio ” chi segna per ultimo vince “. E se non segnerà nessuno, amen, almeno ci avremo provato. Buona Pasqua a tutti, amici scommettitori, torneranno ...è certamente una Pasqua diversa. Una Pasqua che ci vede lontani gli uni dagli altri, chiusi in casa, spaventati dal presente, preoccupati per un futuro che la famiglia forense tutta, romana ma non ...