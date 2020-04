Bufala Coronavirus, il post del medico di Pavia distrutto da Burioni (Di sabato 11 aprile 2020) Bufala Coronavirus, spunta su Facebook il post di un medico di Pavia che spiega la vera causa delle morti. Il virogolo Burioni smonta tutto Ennesima Bufala Coronavirus, perché ormai i social sono diventati un ricerttacolo di teorie. E su Facebook nelle ultime ore è spuntato un nuvo messaggio, questa volta in arrivo da un fantomatico … L'articolo Bufala Coronavirus, il post del medico di Pavia distrutto da Burioni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Burioni : "Una bufala la lettera del cardiologo di Pavia su Whatsapp"

Coronavirus - Burioni smaschera l’ennesima bufala virale su WhatsApp : “Una scemenza di proporzioni immense”

