Bruno Vespa prende il posto di Amadeus | cancellato Soliti Ignoti – Il Ritorno | ecco il

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 11 aprile 2020)– Il: incerto l’avvio delle registrazioni L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha costretto la Rai ha rivoluzionare totalmente la programmazione dei palinsesti. Ad esempio il game show dell’access prime time di Rai Uno, i– Ilda quasi un mese va in onda in replica.e la sua squadra di lavoro, per preservare la salute di tutti hanno deciso di stoppare le registrazioni e rirle appena la situazione lo permetterà. In attesa che finisca la quarantena, i vertici della Rai continueranno a trasmettere gli appuntamenti di questa edizione ma anche di quelle passate. La cosa positiva è che gli ascolti continuano a dare molte soddisfazioni sia ad Amedeo Sebastiani che ai dirigenti della tv di Stato. Infatti ogni sera il quiz batte Striscia la Notizia di Antonio Ricci.– Il ...