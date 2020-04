Bollettino coronavirus 11 aprile 2020: morti, contagiati e guariti (Di sabato 11 aprile 2020) Bollettino coronavirus 11 aprile 2020: morti, contagiati e guariti Bollettino coronavirus di sabato 11 aprile 2020: come di consueto, alle 18 circa, la Protezione civile ha diramato i dati odierni sull’emergenza sanitaria. In confronto a ieri sembra ci siano più contagi accertati ufficialmente. Oltre 600, purtroppo, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. coronavirus. I dati e le statistiche sulla pandemia in ItaliaSegui Termometro Politico su Google News Bollettino coronavirus: i dati di oggi sabato 11 aprile 2020 Ecco i dati diffusi dalla Protezione civile con il consueto Bollettino sull’emergenza coronavirus: i contagi totali da Covid 19 in Italia hanno raggiunto quota 152.271, sono 4.694 in più di ieri. I decessi, invece, hanno raggiunto quota 19.468, più 619 rispetto a ieri. Continua a crescere il numero di guariti o dimessi – ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - il bollettino : 619 morti in un giorno - aumentano i guariti

