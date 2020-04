Gianni_Elia : @Silviettosa @fr4nk18 @uelves123 @GianzDav @DavideScotti29 @pbiagiola @Diesira3 @luca_vota @Mishimajakowskj… - CheccoCasano : RT @redazione1927: ???Gianni Petrucci (Presidente Federazione Italiana Pallacanestro) a #1927OnAir: 'Lo sport senza pubblico è uno spettaco… - redazione1927 : ???Gianni Petrucci (Presidente Federazione Italiana Pallacanestro) a #1927OnAir: 'Lo sport senza pubblico è uno spe… - TgrRaiFVG : La Federbasket ha dichiarato concluso il campionato di A2, nel quale milita la Apu Old Wild West Udine. Lo si legge… - sportli26181512 : #AltriSport #basket Basket, Petrucci: «Niente scudetto per la Serie A 2019/20»: Niente scudetto per la Serie A di b… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Gianni Basket, Gianni Petrucci: “Finché non ci sarà il vaccino siamo tutti in mezzo al guado” OA Sport Coronavirus, Petrucci: "Di fronte alla vita umana, non c'è impatto economico che tenga"

Lo ha dichiarato il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci, intervenuto su Radio 1 Rai ... non lo posso accettare" ha detto Petrucci, che nel basket adesso avrà il compito di programmare il ...

Montale Basket, dieci anni fa la storica promozione in Serie D

Si celebrano oggi, 11 aprile, i dieci anni da quella promozione storica in Serie D ottenuta dal Montale basket allenato da coach Gianni Biselli Si festeggiano oggi dieci anni da una delle più ...

