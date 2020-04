“Avevo solo un leggero mal di gola, poi la febbre alta e il ricovero”: l’ex calciatore racconta il Coronavirus (Di sabato 11 aprile 2020) Dopo una lunga lotta, Rüştü Reçber è riuscito a sconfiggere il Coronavirus. Le condizioni dell’ex portiere si erano aggravate rapidamente, tanto da costringerlo al ricovero in ospedale. Il turco ha raccontato quei giorni ai microfoni di Tutto Mercato Web: “Sto lentamente tornando me stesso, le mie condizioni di salute migliorano ogni giorno. Il mio corpo era un po’ debilitato, ho dovuto affrontare un trattamento molto pesante, ma sono sulla via del recupero e posso solo ringraziare Dio. Adesso dovrò restare in quarantena a casa per circa altri 15 giorni. Il primo giorno avevo solo un leggero mal di gola, il secondo mi è salita la febbre, ma non superavo i 37,5 gradi. Ho contattato il mio medico di famiglia e ho iniziato a prendere antipiretici e antidolorifici, ma nel frattempo avevo perso anche appetito, olfatto e ... Leggi su calcioweb.eu Sindaco : “Giuliana De Sio potrebbe aver contagiato 9 persone di CoronaVirus” - lei : “Avevo solo febbre a 37”

