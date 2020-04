Arisa, su Instagram il concerto di beneficenza (Di sabato 11 aprile 2020) L’hashtag racconta di un mondo che non vuole fermarsi, di un mondo solidale dove nessuno sia costretto a rimanere solo. Arisa, nei giorni drammatici della pandemia, ha deciso di sposare la campagna #NessunoRestaIndietro, lanciata dalla Fondazione Ieo-Ccm così da raccogliere fondi per gli ospedali Ieo e Monzino, «rispettivamente centri di ricerca e cura per i tumori e le patologie cardiovascolari». Leggi su vanityfair Sanremo - è pace tra Fiorello e Ferro - che su Instagram scrive : "#fatevenarisata" - (Di sabato 11 aprile 2020) L’hashtag racconta di un mondo che non vuole fermarsi, di un mondo solidale dove nessuno sia costretto a rimanere solo. Arisa, nei giorni drammatici della pandemia, ha deciso di sposare la campagna #NessunoRestaIndietro, lanciata dalla Fondazione Ieo-Ccm così da raccogliere fondi per gli ospedali Ieo e Monzino, «rispettivamente centri di ricerca e cura per i tumori e le patologie cardiovascolari».

Ultime Notizie dalla rete : Arisa Instagram Arisa in concerto su Instagram per beneficenza Sky Tg24 Arisa, live per la ricerca contro i tumori e le patologie cardiovascolari

«Canta e dona» è il concerto che sabato 11 aprile dalle 18 Arisa terrà in live streaming sul suo canale Instagram @arisamusic. Un live a sostegno della campagna #nessunorestaindietro per la Fondazione ...

«Canta e dona» è il concerto che sabato 11 aprile dalle 18 Arisa terrà in live streaming sul suo canale Instagram @arisamusic. Un live a sostegno della campagna #nessunorestaindietro per la Fondazione ...