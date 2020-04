Anticipazioni Grey’s Anatomy 17 | nuova stagione basata sul coronavirus?

Leggi su lanostratv

(Di sabato 11 aprile 2020) Grey’s17 tratterà il? Krista Vernoff: “Ci ho pensato” La sedicesimadi Grey’ssi è appena conclusa, ma Krista Vernoff ha dichiarato di essere già a lavoro sulla stesura della trama della prossima edizione. Rigorosamente dalla propria abitazione, la showrunner ha quindi confessato di mantenersi costantemente in contatto con gli altri sceneggiatori per elaborare le nuove storyline da proporre al pubblico. Tra i tanti spoiler forniti dopo la messa in onda del finale, la donna ha anche commentato le voci riguardanti la possibilità di introdurre nella trama della prossimal’attuale emergenza sanitaria. Sebbene abbia precisato che la decisione definitiva sarà presa di comune accordo con il suo team di scrittori, la Vernoff ha comunque confessato di aver già pensato a ...