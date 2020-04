Annalisa Instagram | video backstage di ‘Houseparty’ e appello ai fan | «Da urlo! Favolosa»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 11 aprile 2020) «Che bello vedervi ieri sera! Continuate a postare i vostri party casalinghi e caricate il telefono (e il frigo) che stasera si replica #Houseparty», questo l’ai fan diScarrone, nota semplicemente come, cantante e conduttrice tv, che ha riproposto sula sua iniziativa lanciata qualche giorno fa. «Ho una proposta. Se postate una foto del vostro personale “Houseparty” creando un set casalingo ispirato alla mia cover vi invito per un aperitivo a distanza. Postatela nel feed di Ig e taggatemi, i più creativi verranno contattati per un brindisi e, perché no, anche uno spoiler della canzone. Naturalmente il tutto su Houseparty», aveva scritto sempre sui social ai follower. Un modo divertente per tenersi impegnati in casa ai tempi del Covid-19....