Ama: pronte 180mila mascherine, spesi 630mila euro in un mese per sicurezza lavoratori (Di sabato 11 aprile 2020) Roma – Pur in uno scenario nazionale complicato per l’approvvigionamento di prodotti e presidi, Ama ha dato massima priorità alle forniture di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite quasi 118mila mascherine (oltre 93mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), circa 193mila paia di guanti monouso e 7mila500 tute monouso. “Questa mattina mi sono recato al nostro stabilimento di Rocca Cencia – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis – e ho personalmente verificato la presenza nei nostri magazzini di altre 180mila mascherine che si aggiungono a quelle già distribuite. La tutela della salute dei nostri lavoratori è per noi una priorità assoluta e per questo continueremo a mettere in campo tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari ... Leggi su romadailynews MotoGP - Mondiale 2020 : Yamaha e Suzuki pronte alla sfida. Conferma meno scontata del previsto per Marc Marquez (Di sabato 11 aprile 2020) Roma – Pur in uno scenario nazionale complicato per l’approvvigionamento di prodotti e presidi, Ama ha dato massima priorità alle forniture di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i propri dipendenti: ad oggi sono state distribuite quasi 118mila(oltre 93mila delle quali con filtro ad alta protezione ffp2 e ffp3), circa 193mila paia di guanti monouso e 7mila500 tute monouso. “Questa mattina mi sono recato al nostro stabilimento di Rocca Cencia – sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis – e ho personalmente verificato la presenza nei nostri magazzini di altreche si aggiungono a quelle già distribuite. La tutela della salute dei nostriè per noi una priorità assoluta e per questo continueremo a mettere in campo tutti gli accorgimenti e gli strumenti necessari ...

voidmacs : RT @artbymars: le ali che tanto odia pronte a proteggere ciò che più ama vi meritate di rivivere questa scena in continuazione https://t.c… - namacissi__ : RT @artbymars: le ali che tanto odia pronte a proteggere ciò che più ama vi meritate di rivivere questa scena in continuazione https://t.c… - LaneveDiletta : RT @artbymars: le ali che tanto odia pronte a proteggere ciò che più ama vi meritate di rivivere questa scena in continuazione https://t.c… - duespaghettjdue : RT @artbymars: le ali che tanto odia pronte a proteggere ciò che più ama vi meritate di rivivere questa scena in continuazione https://t.c… - Lolly_puff : RT @artbymars: le ali che tanto odia pronte a proteggere ciò che più ama vi meritate di rivivere questa scena in continuazione https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama pronte Ama: pronte 180mila mascherine, spesi 630mila euro in un mese per sicurezza lavoratori RomaDailyNews Gigi D’Alessio ama ancora Anna Tatangelo: il piano per riconquistarla

Gigi D’Alessio ama ancora Anna Tatangelo nonostante i due si siano ormai lasciati ... uno dei cantautori più amati di tutta Italia, l’uomo sarebbe pronto a fare l’ultimo, estremo tentativo per cercare ...

Una Vita/ Anticipazioni del 12 e 10 aprile 2020: Ramon pronto a lasciare tutto?

È però uno stato di apparenza costruito molto bene, Bartolomè non è assolutamente chi ha detto di essere, infatti questi ha ideato un piano molto articolato, insieme ad Espineira, per portare Lucia a ...

Gigi D’Alessio ama ancora Anna Tatangelo nonostante i due si siano ormai lasciati ... uno dei cantautori più amati di tutta Italia, l’uomo sarebbe pronto a fare l’ultimo, estremo tentativo per cercare ...È però uno stato di apparenza costruito molto bene, Bartolomè non è assolutamente chi ha detto di essere, infatti questi ha ideato un piano molto articolato, insieme ad Espineira, per portare Lucia a ...