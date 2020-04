Agropoli | buone notizie dai tamponi | 9 su 12 negativi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –arrivano dall’Asl – Dipartimento di Prevenzione per il comune di: 9 dei 12di cui si attendeva l’esito sono risultati. In particolare: tutta la catena dei contatti dell’infermiera è risultata negativa. I primi riscontri della catena di Giovanni sono anch’essi. Restano gli esiti degli altri 3rimasti, ma come ha dichiarato il sindaco Adamo Coppola è la conferma che le misure di contenimento stanno funzionando e si è riusciti a limitare la catena dei contagi. L'articolodai: 9 su 12proviene da Anteprima24.it.