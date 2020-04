Adriana Volpe, il marito Roberto Parli distrutto per la morte del padre (Di sabato 11 aprile 2020) Una delle principali protagoniste del ‘Grande Fratello Vip 4’ è stata senza ombra di dubbio la conduttrice televisiva Adriana Volpe. Nonostante il suo percorso fosse stato molto importante e in tanti ipotizzassero una sua possibile vittoria, è stata costretta a lasciare il reality show per l’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, colpito dal male del momento e deceduto poco dopo la sua uscita. Ed ora a parlare della triste vicenda è suo marito, Roberto Parli, colpito ancora più da vicino dal lutto. Sul suo profilo Instagram, in occasione del suo compleanno, ha voluto dedicargli un post molto lungo: “Caro papà, oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me! Mi ricordo la grande festa che organizzai per i miei 30 anni. Sei stato tu ad aver preso la ... Leggi su caffeinamagazine ‘Gf Vip 4’ - Teresanna Pugliese a ruota libera : la vittoria di Paola Di Benedetto - il rapporto tra Andrea Denver e Adriana Volpe - l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ e le discusse frasi sul trono di Francesco Monte!

GF Vip - Adriana Volpe duro sfogo del marito : “Ho il cuore a pezzi”

