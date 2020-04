A San Marco in Lamis, sindaco e gente in strada per il Venerdì Santo. L'arcivescovo: "Fatto grave" (Di sabato 11 aprile 2020) Un Venerdì Santo (quasi) come tutti gli altri a San Marco in Lamis, nel foggiano. Almeno per la gente che era in strada. Per il rito della preghiera è confluita infatti verso il sagrato della chiesa dell’Addolorata una piccola folla di circa cento persone. Tra loro c’era anche il sindaco di San Marco, Michele Merla, con la fascia tricolore al petto. Coronavirus, bollettino 10 aprile 2020: +2000 guariti, +570 morti, -108 in terapia intensiva Conferenza stampa lampo per il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che non ha voluto togliere tempo al discorso del premier Secondo Adnkronos le persone si tenevano a distanza ma si è comunque "creato un assembramento, vietato dalle disposizioni per il contenimento del contagio del Covid-19". La piega che ha preso l'iniziativa, organizzata dalla chiesa ... Leggi su blogo Coronavirus - a San Marco in Lamis un centinaio di persone in piazza per le preghiere del Venerdì santo. Procuratore : “Apriremo inchiesta”

Venerdì Santo a San Marco in Lamis - con 200 persone in piazza alla presenza del parroco e del Sindaco - la Procura di Foggia apre un’inchiesta

