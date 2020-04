249 persone rischiano di morire nel Mediterraneo. Alan Kurdi ancora senza porto (Di sabato 11 aprile 2020) Nel Mediterraneo centrale ci sono quattro imbarcazioni cariche di persone che rischiano di annegare. Lo denuncia Alarm Phone, il progetto che riceve e inoltra le richieste di aiuto dei rifugiati che tentano di attraversare il mare. Due di queste si trovano nella zona Sar (salvataggio e soccorso) maltese, ma le autorità di La Valletta si rifiutano di intervenire. Intorno alle 18.30 Malta ha inviato un Navtext a tutte le navi che si trovano nelle vicinanze. Evidentemente una delle due imbarcazioni … Continua L'articolo 249 persone rischiano di morire nel Mediterraneo. Alan Kurdi ancora senza porto proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 aprile 2020) Nelcentrale ci sono quattro imbarcazioni cariche dichedi annegare. Lo denuncia Alarm Phone, il progetto che riceve e inoltra le richieste di aiuto dei rifugiati che tentano di attraversare il mare. Due di queste si trovano nella zona Sar (salvataggio e soccorso) maltese, ma le autorità di La Valletta si rifiutano di intervenire. Intorno alle 18.30 Malta ha inviato un Navtext a tutte le navi che si trovano nelle vicinanze. Evidentemente una delle due imbarcazioni … Continua L'articolo 249dinelproviene da il manifesto.

Tenere sempre alta la guardia

