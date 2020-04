Ponte crollato, la ministra nomina Rossi commissario: "Subito il progetto" (Di venerdì 10 aprile 2020) ROMA. "Sul Ponte di Aulla abbiamo preso una decisione importantissima. Subito il progetto e il commissariamento dell'opera, che ho deciso di assegnare al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi". Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a RaiNews24, rispondendo alle domande sulla vicenda del Ponte crollato. La ministra De Micheli ha inoltre incaricato il sottosegretario Roberto Traversi di coordinare il tavolo sulla viabilità alternativa dopo il crollo del Ponte sul fiume Magra, lungo la ex Strada Provinciale 70 ora Strada Statale 330, tra i comuni di Aulla (MS) e La Spezia. Il tavolo, al quale partecipano i rappresentanti di tutte le istituzioni del territorio, è chiamato ad individuare con rapidità le soluzioni viabilistiche più adeguate per garantire la piena accessibilità dell'area con la ... Leggi su iltirreno.gelocal Ponte crollato - la ministra nomina Rossi commissario : "Subito il progetto"

Ultime Notizie dalla rete : Ponte crollato Ponte crollato, il corriere ferito torna a casa. Furgone e macerie restano sotto sequestro Il Secolo XIX Ponte crollato ad Albiano, tornato a casa l'uomo ferito di Bolano

Il viadotto crollato mercoledì collegava Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, e Santo Stefano Magra, in provincia della Spezia. I veicoli in transito coinvolti nel crollo erano stati due ...

Ponte crollato, riaperta la SS62 della Cisa

La strada è stata riaperta al traffico a senso unico alternato. Coordinamento del ministero per la viabilità dopo il crollo del ponte AULLA — Dopo due giorni dal crollo del ponte di Albiano Magra è ...

