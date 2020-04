Coronavirus, l'Ateneo di Firenze produce gratis reagente per tamponi (Di venerdì 10 aprile 2020) Firenze. Un laboratorio dell'Università di Firenze produrrà gratuitamente il reagente necessario all'Azienda ospedaliera di Careggi e all'Ispro per all'analisi dei tamponi per il Covid-19. Già oggi, venerdì 10 aprile, annuncia l'Ateneo, saranno prodotti e consegnati i primi sei litri della sostanza, sufficienti per 6.000 tamponi. La produzione, viene spiegato, è stata avviata a seguito della richiesta della direzione sanitaria di Careggi, a causa della difficoltà di approvvigionamento presso le case produttrici. Il reagente serve a inattivare l'infettività del virus per poi procedere in sicurezza all'analisi del campione. "Da un primo esame e dalla bibliografia disponibile - si spiega nel comunicato diffuso dell'Unifi - è emerso che la formulazione del prodotto poteva essere determinabile, fermo restando che le ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - l'Ateneo di Firenze produce gratis reagente per tamponi

