Ascolti TV Social Auditel 9 aprile 2020 | DOC Nelle Tue Mani conferma la vetta sui social

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 10 aprile 2020): DOCTuesupera i 10.000 Tweet nel trending topic DOCTue, la nuova fiction di Rai Uno con Luca Argentero, oltre al boom neglitvanche il suo dominio sui. Gli episodi di ieri sera hanno registrato 8,3 milioni di telespettatorisuperando il 30 % di share. L’hashtag ufficiale #DOCTueè primo trend con +12.000 Tweet. Il personaggio di Riccardo (Pierpaolo Spollon) è apparso tra le prime 10 tendenze italiane come anche Luca Argentero.Su Canale 5 sono stati scritti +9.500 Tweet per “I Pirati dei Caraibi”. Su Rete 4 sono stati scritti + per Dritto e Rovescio, su La7 +5.000 Tweet per Piazza Pulita. Su Rai 1, in seconda serata, +1.500 Tweet per Porta a Porta.TV: DOCTuelasuiPiper ...