Rinviato il Mugello | il mondiale non partirà prima del 21 giugno

Leggi su agi

(Di martedì 7 aprile 2020) L'emergenza coronavirus ha fatto slittare ancora l'inizio del campionatodi motociclismo che ora non potrà arrivaredel 21. Le ultime prove ad essere rinviate sono il Gran Premio d'Italia in programma alil 31 maggio e quello di Catalogna che si sarebbe dovuto tenere il 7a Barcellona. La corsa delè un appuntamento fisso del motomdoniale dal 1994. Al momento la gara che dovrebbe aprire la stagione il Gran Premio di Germania al Sachenring, in calendario per il 21