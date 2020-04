«Il Mattino a casa» | così il tuo giornale a domicilio senza spese aggiuntive

(Di mercoledì 1 aprile 2020) «Il» è decollato. E con grande soddisfazione dei nostri lettori abituali, magari impossibilitati in questo periodo a scendere daper recarsi in edicola (azione...

riotta : Caro partito @pdnetwork chiamare #Covidtax una qualunque imposta, non importa se opportuna, è errore di comunicazio… - MammaNunmat64 : RT @GiovanniSalzan: Comunque con questa quarantena sono diventato tale e quale a mia madre. Comincio alle otto del mattino a chiedere a ch… - selcinosa : RT @GiovanniSalzan: Comunque con questa quarantena sono diventato tale e quale a mia madre. Comincio alle otto del mattino a chiedere a ch… - lausacco : #3FattiDiOggi 17.4 ??Lavorato da casa anziché dall'ufficio. Ho interrotto la routine ?????La 17enne chiede una torta s… - GiovanniSalzan : Comunque con questa quarantena sono diventato tale e quale a mia madre. Comincio alle otto del mattino a chiedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino casa

Il Mattino

Tre case di riposo a Porto Torres senza neppure un caso di positività al Covid-19 ... "Abbiamo l'obbligo di misurare le temperature mattina e sera, le pressioni e le saturazioni e per ora sono tutti ...Mi ritrovo in una routine a cui non ero abituato come la gestione e la pulizia della casa, ed è la cosa che mi costa più fatica. Poi cucino, tra l’altro ho preparato delle crêpe con la farina di grano ...