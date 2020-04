truuudetective : RT @magozufus1: Pensiero del Mattino: da me i casi sono risibili ma #Conte non mi fa uscire di casa. Siamo stati virtuosi ma i media della… - LucaBallabio1 : RT @magozufus1: Pensiero del Mattino: da me i casi sono risibili ma #Conte non mi fa uscire di casa. Siamo stati virtuosi ma i media della… - magozufus1 : Pensiero del Mattino: da me i casi sono risibili ma #Conte non mi fa uscire di casa. Siamo stati virtuosi ma i medi… - Ameliadbln : Alcune canzoni fanno un effetto differente quando alle tre del mattino dei sul divano con un fantasma in casa - ladyalice98 : Ho appena sentito il mio vicino di casa dire “la gente pensa che con l’estate il virus se ne vada in vacanza perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino casa «Il Mattino a casa», così il tuo giornale a domicilio senza spese aggiuntive Il Mattino Coronavirus, over 60: c’è il ritorno all’attività, fuori di casa in 400 mila

L’opzione della task force Colao di escludere gli over 60 dalla fase 2 al via dal 4 maggio, avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, commercio, servizi, più ...

A casa Billong grigliata vietata con 3 giocatori: furia Salernitana, multe in arrivo

StampaNon c’è stata solo la vicenda del compleanno di Di Tacchio a far andare su tutte le furie la dirigenza della Salernitana. Anche la “bravata” di Jean Claude Billong ha molto indispettito la Saler ...

L’opzione della task force Colao di escludere gli over 60 dalla fase 2 al via dal 4 maggio, avrebbe ridotto del 9% la forza lavoro di manifattura, commercio, servizi, più ...StampaNon c’è stata solo la vicenda del compleanno di Di Tacchio a far andare su tutte le furie la dirigenza della Salernitana. Anche la “bravata” di Jean Claude Billong ha molto indispettito la Saler ...