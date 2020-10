offerta coopvoce: minuti, sms e 50GB (Di giovedì 26 marzo 2020) A partire da oggi 26 marzo 2020 è possibile attivare la nuova offerta coopvoce Top 50 che prevede minuti illimitati, 1000 sms e 50GB di internet in 4G al costo di 10 euro al mese e disponibile sia per i vecchi clienti sia per chi passa a coopvoce da un altro operatore. Sarà in disposizione fino al 13 maggio 2020, salvo eventuali proroghe. Per tutti i nuovi clienti il costo di attivazione è gratuito, si dovranno sostenere solo alcune spese iniziali pari a 10 euro per una prima ricarica e per il costo della sim. Invece per i vecchi clienti è previsto un costo di attivazione di 9 euro, che si va a sommare al costo del primo mese dell’offerta. L’operatore tiene a precisare che in questo momento di difficoltà è attiva per tutti la ... Leggi su promotelefoniche (Di giovedì 26 marzo 2020) A partire da oggi 26 marzo 2020 è possibile attivare la nuovaTop 50 che prevedeillimitati, 1000 sms edi internet in 4G al costo di 10 euro al mese e disponibile sia per i vecchi clienti sia per chi passa ada un altro operatore. Sarà in disposizione fino al 13 maggio 2020, salvo eventuali proroghe. Per tutti i nuovi clienti il costo di attivazione è gratuito, si dovranno sostenere solo alcune spese iniziali pari a 10 euro per una prima ricarica e per il costo della sim. Invece per i vecchi clienti è previsto un costo di attivazione di 9 euro, che si va a sommare al costo del primo mese dell’. L’operatore tiene a precisare che in questo momento di difficoltà è attiva per tutti la ...

