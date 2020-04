Nuove restrizioni: ordinanza del ministro Speranza per fermare il contagio (Di sabato 21 marzo 2020) Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate questa sera (n.dr. ieri sera 20 marzo) con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. “È necessario fare ancora di più per contenere il contagio – ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia”. Di seguito le misure stabilite nell’ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo: è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività ... Leggi su webzetanotes F1 - GP Belgio 2020 a rischio : nuove restrizioni mettono in dubbio il weekend a Spa

In Croazia da ieri il coronavirus ha causato due nuove decessi, mentre sono 31 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ... La decisione è stata presa dalle autorità del paese sulla base delle ...

"So quanto è difficile avere a che fare con le restrizioni, sono una sfida alla democrazia, limitano i nostri diritti democratici" ma la trasparenza, come la libertà di stampa, ha aiutato a rendere la ...

