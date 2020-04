Meteo, le previsioni di domenica 22 marzo (Di sabato 21 marzo 2020) Quella del 22 marzo sarà una domenica all’insegna delle nuvole un po’ in tutta Italia. Nubi che in alcune regioni porteranno anche delle precipitazioni. Le temperature saranno in calo al Centrosud ma la flessione maggiore si registra al Nord con massime comprese tra 12 e 17°C (LE previsioni). Il tempo al Nord Al Nord cieli nuvolosi o coperti con associate precipitazioni che comunque dovrebbero rivelarsi piuttosto deboli. A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 7°C. A Torino, invece, dopo una mattinata e un pomeriggio nuvolosi, nella notte sono previste precipitazioni. Nel capoluogo piemontese la massima sarà di 11°C, la minima di 8°C. Il tempo al Centro Come al Nord, anche al Centro prevista nuvolosità in graduale ... Leggi su tg24.sky Previsioni Meteo oggi domenica 19 aprile | temperature in ribasso

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: coperto Temperature min 11 max 21 -